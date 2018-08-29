В Кремле считают затраты на оборону оправданными

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Затраты на обороноспособность России, в том числе на учениях "Восток-2018", в нынешней международной ситуации, которая бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправданы, необходимы и безальтернативны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Система социального обеспечения, пенсионная система - это константа государственной политики очень важная, но и обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправдана, необходима и безальтернативна", - заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько оправданы затраты на масштабные учения "Восток" в момент, когда люди обеспокоены состоянием экономики.