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29.08.2018
ТАСС

Шойгу: российские военные ведут переговоры с боевиками в Идлибе

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Идлиб (Сирия), 2017 год
Идлиб (Сирия), 2017 год.
Источник: Ammar Abdullah/Reuters/Архив

Глава Минобороны отметил, что военные пытаются повторить успехи, достигнутые в Дераа и Восточной Гуте

АБАКАН /Республика Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут переговоры с лидерами группировок и шейхами в Идлибе для мирного урегулирования сирийского кризиса. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, кроме возвращения беженцев, на особом контроле сейчас стоит ситуация в зоне деэскалации "Идлиб". "Там идут тяжелые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли раньше умеренной оппозицией, а сейчас боевиками, с их лидерами. Идет работа с шейхами, которые на этой территории управляют отдельными племенами", - сказал Шойгу.

Целью переговоров является мирное урегулирование в этой зоне по примеру того, как был разрешен кризис в Дераа и Восточной Гуте. "Всем этим занимаются наши офицеры, за что я им еще и еще раз хочу сказать слова благодарности за то, что это было сделано очень профессионально, и за то, что было сделано в зонах Восточная Гута, Ярмук и Дераа", - подчеркнул министр.

Он рассказал, что очень удивился, когда увидел, какое количество оружия сдали террористы. "У были дни, когда сдавали по пять, по семь танков, артиллерийские установки, системы залпового огня. Причем для понимания - это не единицы, это тысячи", - сказал Шойгу.

Глава ведомства напомнил, что при освобождении Алеппо в 2016 году были обнаружены склады и цеха с несколькими тысячами единиц оружия.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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