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29.08.2018
ТАСС

Шойгу поручил сделать упор на практическую подготовку студентов в военных учебных центрах

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава Минобороны отметил, что в Хакасии танковый полигон на станции Оросительная мог бы быть центром, где будут проходить сборы

АБАКАН /Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил при подготовке студентов в военных учебных центрах в гражданских вузах основное внимание уделять практическим занятиям.

На встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов во вторник он рассказал, что в свое время, после завершения обучения в Красноярском политехническом институте на военной кафедре, сам проходил трехмесячные сборы на полигоне в Хакасии.

"Тут есть станция Оросительная, недалеко озеро Красное. Там большой танковый полигон, мы там учились и водить, и стрелять. Надо посмотреть этот полигон, тем более мы здесь восстанавливаем военную подготовку. Надо посмотреть на этот полигон как на учебный центр", - поручил Шойгу командующему войсками ЦВО генерал-лейтенанту Александру Лапину.

По словам министра, полигон мог бы быть центром, где будут проходить сборы.

"Надо, чтобы была современная база, на которой можно будет заниматься практическими занятиями", - заключил министр.

Военные учебные центры

Минобороны разработает методические рекомендации по формированию военных учебных центров в гражданских вузах. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков на встрече главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Хакасии Виктора Зимина с ректорами гражданских вузов.

Он напомнил, что в соответствии с новыми нормами структуры военной подготовки и военные кафедры будут объединены в военные учебные центры.

"Для своевременного перехода от существующих ныне структур военной подготовки уже сейчас необходимо приступить к разработке... проектов организационных структур и штатных расписаний создаваемых военных учебных центров. Мы готовы предложить основные подходы к формированию новых организационных структур, понимая, что такая работа должна строиться исходя из единых принципов. Соответствующие методические рекомендации будут разработаны в ближайшее время и направлены во все вузы", - сказал Панков.

По его словам, значительная часть работы по созданию военных учебных центров должна быть проведена непосредственно в вузах под руководством ректоров.

"Особенно внимательно необходимо отнестись к назначению на новые должности руководящего и профессорско-преподавательского состава военных учебных центров. Следует подбирать профессионалов, способных на высоком уровне организовать и проводить учебно-воспитательный процесс. Целесообразно обратить внимание на офицеров, имеющих боевой опыт", - подчеркнул замминистра.

"В ходе организационных изменений необходимо очень внимательно оценить состояние учебно-материальной базы. И речь идет не просто о ее сохранении. Мы должны ставить вопрос о ее модернизации и приведении к современным требованиям", - сказал Панков.

28.08.2018
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