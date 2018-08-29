Студенты университетов получили возможность пройти военную подготовку в военных вузах

Подготовка ведется по 155 военно-учетным специальностям, общее количество обучающихся превышает 60 тыс. человек

АБАКАН /Республика Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Студенты гражданского вуза прошли подготовку в Военной академии материально-технического обеспечения в Петербурге, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны Российской Федерации Николай Панков. Об этом он заявил во время встречи руководителя ведомства Сергея Шойгу с ректорами сибирских вузов.

Панков напомнил, что это стало возможным благодаря закону, позволяющему студентам гражданских университетов проходить военную подготовку в военных вузах. По его словам, закон приняли в 2017 году, и "уже сегодня он практически работает". Военное обучение прошли более 580 студентов академии.

Новшеством стало, по словам Панкова, нормативное закрепление возможности военного обучения студентов вузов, не имеющих подразделений военной подготовки, в высших учебных заведениях, где такие подразделения есть. Так, около 450 студентов Саратовской государственной юридической академии проходят обучение на военной кафедре Саратовского государственного технического университета, уточнил замминистра.

Панков также рассказал, что в настоящий момент военная подготовка проводится в 87 российских вузах. В сентябре на заседании коллегии Минобороны будет обсуждаться вопрос о создании структур военподготовки еще в шести вузах. В следующем году количество вузов, в которых организована такая подготовка студентов, может составить 93, сказал он.

Подготовка студентов проходит по 155 военно-учетным специальностям. Всего обучаются более 60 тыс. человек.