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29.08.2018
ТАСС

Студенты университетов получили возможность пройти военную подготовку в военных вузах

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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

Подготовка ведется по 155 военно-учетным специальностям, общее количество обучающихся превышает 60 тыс. человек

АБАКАН /Республика Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Студенты гражданского вуза прошли подготовку в Военной академии материально-технического обеспечения в Петербурге, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны Российской Федерации Николай Панков. Об этом он заявил во время встречи руководителя ведомства Сергея Шойгу с ректорами сибирских вузов.

Панков напомнил, что это стало возможным благодаря закону, позволяющему студентам гражданских университетов проходить военную подготовку в военных вузах. По его словам, закон приняли в 2017 году, и "уже сегодня он практически работает". Военное обучение прошли более 580 студентов академии.

Новшеством стало, по словам Панкова, нормативное закрепление возможности военного обучения студентов вузов, не имеющих подразделений военной подготовки, в высших учебных заведениях, где такие подразделения есть. Так, около 450 студентов Саратовской государственной юридической академии проходят обучение на военной кафедре Саратовского государственного технического университета, уточнил замминистра.

Панков также рассказал, что в настоящий момент военная подготовка проводится в 87 российских вузах. В сентябре на заседании коллегии Минобороны будет обсуждаться вопрос о создании структур военподготовки еще в шести вузах. В следующем году количество вузов, в которых организована такая подготовка студентов, может составить 93, сказал он.

Подготовка студентов проходит по 155 военно-учетным специальностям. Всего обучаются более 60 тыс. человек.

28.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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