Минобороны продлит сроки эксплуатации ЗРК "Стрела-10"

Общая стоимость соответствующего контракта составляет 430 млн рублей. Комплекс предназначен для защиты от средств воздушного нападения и разведки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ заказало работы по продлению сроков эксплуатации управляемых ракет 9М37М и 9М333 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10". Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В тендерной документации отмечается, что исполнитель должен обеспечить "продление назначенных сроков службы зенитных управляемых ракет 9М37М до 45 лет" и "продление назначенных сроков службы зенитных управляемых ракет 9М333 до 35 лет". Общая стоимость контракта - 430 млн рублей, срок завершения работ - 10 ноября 2020 года.

ЗРК "Стрела-10" разработан в московском АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана", специализирующемся на создании высокоточного оружия. Комплекс предназначен для защиты войск от средств воздушного нападения и разведки, пикирующих и летящих на малых и сверхмалых высотах. ЗРК имеет восемь пусковых установок и способен применять ракеты 9М333, 9М37М и 9М37МД. Монтируется на шасси легкого бронированного многоцелевого тягача.

В настоящее время в КБточмаш им. Нудельмана разработан и прошел госипытания новый мобильный комплекс для войсковой ПВО - "Сосна", который был впервые представлен публике на форуме "Армии-2018". Комплекс вооружен 12 новыми высокоскоростными высокоточными ракетами "Сосна-Р" и должен постепенно заменить в войсках "Стрелу-10".