Минобороны предложило разрешить новой бронетехнике ездить по общим дорогам

Эта мера повысит эффективность выполнения гособоронзаказа, сократит издержки при разработке и производстве военной техники, отмечается в пояснительной записке к соответствующему проекту

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает разрешить новой бронетехнике двигаться к месту испытаний или для передачи заказчику по дорогам общего пользования, чтобы снизить затраты на транспортировку. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас для проведения испытаний на полигоны или для передачи в войска предприятия ОПК отправляют новые образцы военной техники различным транспортом, например, по железной дороге или морским, что "значительно увеличивает расходы на изготовление данных образцов техники и цену образца", отмечается в пояснительной записке. Зарегистрировать технику в военной автоинспекции, чтобы она могла добираться своим ходом, до передачи госзаказчикам предприятия по действующему законодательству не могут.

Аналогично обстоит дело с продукцией военного назначения, изготавливаемой на экспорт.

В пояснительной записке к проекту постановления эксперты Минобороны предлагают: "наделить военные автомобильные инспекции... полномочиями по регистрации транспортных средств, изготовленных предприятиями промышленности в соответствии с заключенными государственными контрактами, в целях возможности их перемещения по автомобильным дорогам своим ходом для доставки государственным заказчикам, а также иностранным заказчикам...".

Отмечается, что это повысит эффективность выполнения гособоронзаказа, сократит издержки при разработке и производстве вооружения и военной техники, и повысит конкурентоспособность российской продукции военного назначения "путем снижения расходов, связанных с проведением испытаний таких транспортных средств".

Реализация проекта постановления не повлечет дополнительных расходов средств федерального бюджета, отмечают в Минобороны.