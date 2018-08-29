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29.08.2018
ТАСС

Военный городок для соединения ВВС и ПВО Севфлота построят в Якутии в течение полугода

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ЗРК С-400
Пусковые установки 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) поставки 2016 года из состава заступившего на боевое дежурство в районе Северодвинска первого дивизиона 1528-го зенитного ракетного ордена Красной Звезды полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. 29.04.2017.
Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.ru

Городок будет состоять из 11 объектов

ТАСС, 27 августа. Новый военный городок, строительство которого начато в поселке Тикси (Якутия), планируется возвести за полугода, там расположатся военнослужащие соединения ВВС и ПВО Северного флота. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в ходе рабочей поездки в гарнизон Тикси командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота. Возведение нового военного городка планируется осуществить в течение полугода", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе флота уточнили, что военный городок будет состоять из 11 объектов, в том числе: общежития, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража. Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Арктики.

"На островах Северного Ледовитого океана и материковом побережье в зоне ответственности Северного флота продолжает активно создаваться военная инфраструктура. Уникальные административно-жилищные комплексы замкнутого цикла построены на островах Котельный и Земля Александры. Они способны обеспечить автономное существование гарнизона в течение полутора лет, не оказывая при этом негативного влияние на местную экологию", - добавили в пресс-службе флота.

28.08.2018
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Арктика
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