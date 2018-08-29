Заложен головной большой гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" проекта 23370Г

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 26 августа 2018 года на подмосковном судостроительном предприятии АО "КАМПО" (Орехово-Зуево) состоялась церемония закладки для Военно-Морского Флота (ВМФ) России головного большого гидрографического катера-катамарана нового поколения проекта 23370Г (заводской номер 501). Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва катеру присвоено имя "Михаил Казанский" в честь выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Изображение большого гидрографического катера-катамарана проекта 23370Г (с) АО "КАМПО"

В церемонии приняли участие заместитель начальника отдела надводных кораблей Департамента государственных закупок Министерства обороны России Анатолий Манжос, Председатель совета директоров АО "КАМПО" Александр Кулик и глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.

Гидрографические катера проекта 23370г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота.

Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО". Водоизмещение катера составляет около 140 тонн.

Со стороны bmpd напомним, что ранее в 2014-2015 годах АО "КАМПО" сдало ВМФ России 12 спасательных многофункциональных катеров-катамаранов проекта 23370 (заводские номера со 101 по 112; по шесть единиц в варианте катера подводно-технических работ и катера аварийно-спасательных групп), а затем построило для ВМФ три модифицированных катера аналогичного назначения проекта 22370М (два первых катера с заводским номерами 301 и 303 были сданы в 2016 и 2017 годах, в настоящее время на Камчатке в стадии дооборудования готовится к сдаче третий катер с заводским номером 305).

Установка закладной доски на церемонии закладки на АО "КАМПО" (Орехово-Зуево) для Военно-Морского Флота России головного большого гидрографического катера-катамарана "Михаил Казанский" проекта 23370Г (заводской номер 501), 26.08.2018 (с) www.korabli.eu