Бунт из-за кораблей: Украина винит российских пограничников

Экс-командующий ВМС Украины обвинил Россию в провоцировании бунтов

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Россия "провоцирует бунты" на украинском побережье Азовского моря. Он указал на снижение экономической активности в Мариуполе и Бердянске после того, как российские пограничники стали задерживать украинские суда. По его словам, если люди в мариупольском и бердянском портах потеряют из-за этого работу, могут начаться беспорядки.

Бывший командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов в приморских украинских городах. Как сообщает ФАН, он заявил, что в портовых гаванях Мариуполя и Бердянска трудятся до 5 тыс. человек, и если они потеряют работу - начнутся беспорядки и восстания.

По словам вице-адмирала, это может произойти из-за действий российских пограничников, которые начали задерживать украинские суда в Азовском море.

Кроме того, Мариуполь находится неподалеку от территорий, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, отмечает Гайдук.

Он также подчеркнул, что к востоку от Мариуполя находится приморская группировка киевских силовиков, и если в тылу у них начнутся бунты населения, неспособного содержать собственные семьи, это негативно скажется на фронте, сообщает НСН.

Ранее Сергей Гайдук неоднократно предлагал использовать радикальные методы для "сдерживания российской агрессии". В конце июля экс-командующий ВМС Украины предложил обезопасить побережье Украины, заминировав Азовское море. В эфире "Радио Громадьске" вице-адмирал сообщил, что украинской территории может угрожать потенциальный десант российских солдат с моря и деятельность военных кораблей ВМФ России.

Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на минных заграждениях, необходимо проводить их по подконтрольным ВМС ВСУ фарватерам в составе караванов, отметил Гайдук. Кроме того, вице-адмирал убежден, что

армии стоит регулярно проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы "научиться противостоять российскому вторжению с моря".

В ответ на слова Гайдука член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что тому следует восстанавливать "беззубый" украинский флот, а не предлагать минировать Азовскую акваторию. Сенатор предположил, что вице-адмирал Сергей Гайдук "отчаянно нуждается во внимании и востребованности" и старается угодить в русло общей русофобско-патриотической повестки.

Клинцевич добавил, что Гайдук учился в военно-морской академии СССР, а также закончил советскую академию Генштаба и должен хорошо себе представлять реальные боевые возможности ВМФ России.

"Ликвидация их [украинских минных банок] в случае необходимости займет даже не часы. Сегодня военно-морской флот Украины практически беззубый. И бывшему командующему, который, по большому счету, довел флот до такого состояния, надо подумать, каким образом отремонтировать и забрать те корабли, которые стоят на хранении у Черноморского флота России", - заявил сенатор.

В последнее время украинские власти все чаще говорят о якобы готовящихся в Азовском море актах "российской агрессии". В конце мая экс-заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла "гибридная угроза вторжения": войска РФ якобы проводят военно-морские учения "крайне близко" к украинским берегам.

По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве на проводимые ей провокации, чтобы предотвратить "приближающийся кризис". Он добавил, что генеральному штабу Объединенных сил Украины необходимо создать мобильные группировки ВМС, чтобы противодействовать "российской угрозе с моря".

Иван Апулеев