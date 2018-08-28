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28.08.2018
Интерфакс-АВН

В МИД РФ сочли новые американские санкции направленными на размывание международной системы контроля в области химоружия

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Мария Захарова
Мария Захарова.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Новые санкции еще больше осложняют возможность диалога между РФ и США по имеющимся проблемам

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Решение Вашингтона о новых санкциях в отношении РФ - часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Воспринимаем решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия", - сказала она, комментируя введение США очередных антироссийских санкций.

Ответ М.Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В отличие от США Россия остается приверженной своим обязательствам - военно-химический потенциал нами полностью уничтожен, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что подобными шагами "Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам".

По словам М.Захаровой, вызывает сожаление, что американская политическая элита не воспринимает, что "санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов".

"Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

27.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
Химоружие
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