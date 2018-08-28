ПВО Сирии приведены в состояние максимальной боевой готовности, не исключена возможность ударов со стороны США - СМИ

Дубай. 27 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Сирийские военные привели в состояние максимальной боевой готовности системы ПВО в различных районах страны, сообщает в понедельник интернет-издание "Аль-Масдар" со ссылкой на источники в Сирийской арабской армии.

Источник на авиабазе "Меззе" под Дамаском проинформировал, что военные получили приказ подготовиться к возможной атаке на столицу Сирии.

"Аль-Масдар" отмечает, что речь может идти о возможной угрозе ударов со стороны США по Дамаску и его окрестностям.

Вместе с тем ранее в Минобороны РФ заявили, что боевики планируют провокацию, чтобы обвинить власти Сирии в применении химического оружия. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что США планируют использовать это как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.

Со своей стороны бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко в понедельник сообщил "Интерфаксу", что США создали на Ближнем Востоке группировку, достаточную для нанесения удара по сирийским государственным объектам.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. Западные страны тогда заявили, что удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия.

США и их союзники назвали удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийском городе Дума, в которой они обвиняют Дамаск. Власти Сирии все обвинения отвергли. Российские военные заявили, что сирийские ПВО сбила большинство ракет, которые были запущены западной коалицией.

Между тем усилена эскадра ВМФ РФ в Средиземном море. В минувшую субботу Черноморский флот сообщил, что два фрегата с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - направлены к берегам Сирии.