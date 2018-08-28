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28.08.2018
ТАСС

МО РФ: США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии

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Игорь Конашенков
Игорь Конашенков.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что это связано с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии после планирующейся провокации с якобы применением химоружия в провинции Идлиб. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал генерал.

Он уточнил, что "данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам" ["Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ] при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами".

Конашенков напомнил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец УРО ВМС США Ross с 28 ракетами Tomahawk, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии. Ранее, добавил генерал, в Персидский залив прибыл американский эсминец Sullivans с 56 крылатыми ракетами. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-поверхность" JASSM.

Как сообщали в военном ведомстве, в провинции Идлиб при активном участии британских спецслужб боевиками готовится инсценировка применения якобы правительственными силам химического оружия против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отмечали в ведомстве.

По данным Минобороны, провокацию готовит группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам". Для этого в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками доставлены восемь емкостей с хлором, которые затем были вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура. Также в район Джиср Эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, накануне прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". По информации Минобороны, на данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок".

27.08.2018
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принадлежат ТАСС
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