Войти
28.08.2018
Военное обозрение

Австралия вооружит машины Boxer израильскими ПТРК

402
0
0
Ракета ПТРК Rafael Spike LR2
Ракета противотанкового ракетного комплекса Rafael Spike LR2.
Источник: Rafael

Минобороны Австралии объявило, что для вооружения заказанных чуть ранее бронемашин Boxer CRV выбраны израильские противотанковые ракетные комплексы Rafael Spike LR2, сообщает bmpd.

Напомним, 17 августа правительство Австралии подписало контракт с германской группой Rheinmetall на поставку для австралийской армии 211 боевых разведывательных машин Boxer CRV (8х8). Стоимость сделки составила €2,1 млрд. Первые 20 машин будут изготовлены в Германии (их поставка запланирована на 2019 год), остальные – на территории Австралии. Для этого в штате Квинсленд запланировано строительство специального предприятия, которое также станет центром по обслуживанию данных машин.

Сообщается, что ракета Spike LR2 имеет модифицированную двухканальную головку самонаведения (тепловизионную и телевизионную), а также дополнительное волоконно-оптическое командное наведение. Вес боеприпаса – 12,7 кг, дальность поражения цели из наземной пусковой установки – 5,5 км.

Производство ракет будет осуществляться в Австралии на совместном предприятии Varley Rafael Australia (VRA), где предполагается создать 70 рабочих мест. Также на предприятии может быть организована сборка комплексов активной защиты Rafael Trophy, в случае их закупки для заказанных в Германии бронемашин Boxer.

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Израиль
Продукция
Boxer GTK
Spike NLOS
Компании
Rafael
Rheinmetall
Похожие новости
28.08.2018
Австралия выбрала ПТРК Spike LR2 для оснащения бронированных машин Boxer CRV
21.08.2018
Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV
20.07.2018
Литва получила первые два линейных бронетранспортера Boxer
16.03.2018
Boxer CRV победил в тендере австралийской армии
12.02.2018
Словения закупит бронетранспортеры Boxer
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 17:42
  • 29
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.08 17:23
  • 5
"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100
  • 28.08 16:13
  • 30
Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета
  • 28.08 16:04
  • 30
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 28.08 15:43
  • 19
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 28.08 15:26
  • 2
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 28.08 14:28
  • 3
В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
  • 28.08 13:30
  • 7
News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт
  • 28.08 13:09
  • 16428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 12:35
  • 2
Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29
  • 28.08 12:13
  • 4
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 28.08 11:43
  • 1
Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению
  • 28.08 11:43
  • 2
Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
  • 28.08 11:24
  • 3
США показали аналог "Искандера"
  • 28.08 11:05
  • 10
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве