Австралия вооружит машины Boxer израильскими ПТРК

Минобороны Австралии объявило, что для вооружения заказанных чуть ранее бронемашин Boxer CRV выбраны израильские противотанковые ракетные комплексы Rafael Spike LR2, сообщает bmpd.

Напомним, 17 августа правительство Австралии подписало контракт с германской группой Rheinmetall на поставку для австралийской армии 211 боевых разведывательных машин Boxer CRV (8х8). Стоимость сделки составила €2,1 млрд. Первые 20 машин будут изготовлены в Германии (их поставка запланирована на 2019 год), остальные – на территории Австралии. Для этого в штате Квинсленд запланировано строительство специального предприятия, которое также станет центром по обслуживанию данных машин.

Сообщается, что ракета Spike LR2 имеет модифицированную двухканальную головку самонаведения (тепловизионную и телевизионную), а также дополнительное волоконно-оптическое командное наведение. Вес боеприпаса – 12,7 кг, дальность поражения цели из наземной пусковой установки – 5,5 км.

Производство ракет будет осуществляться в Австралии на совместном предприятии Varley Rafael Australia (VRA), где предполагается создать 70 рабочих мест. Также на предприятии может быть организована сборка комплексов активной защиты Rafael Trophy, в случае их закупки для заказанных в Германии бронемашин Boxer.