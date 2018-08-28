"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной полк С-400

Приемо-сдаточные испытания комплексов прошли успешно, отметили в концерне

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям министерства выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказали в пресс-службе.