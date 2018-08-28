Войти
28.08.2018
ТАСС

"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной полк С-400

502
0
+1
Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф"
Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Приемо-сдаточные испытания комплексов прошли успешно, отметили в концерне

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Алмаз-Антей" передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям министерства выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказали в пресс-службе. 

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.08.2018
Полковой и досрочно. "Алмаз-Антей" передал МО РФ комплект ЗРС С-400
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
22.08.2018
Военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковном парке "Патриот"
19.07.2018
Первый в этом году полк С-400 "Триумф" досрочно передали Минобороны
19.07.2018
Минобороны получило первый в этом году полк С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 17:23
  • 5
"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100
  • 28.08 16:21
  • 28
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.08 16:13
  • 30
Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета
  • 28.08 16:04
  • 30
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 28.08 15:43
  • 19
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 28.08 15:26
  • 2
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 28.08 14:28
  • 3
В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
  • 28.08 13:30
  • 7
News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт
  • 28.08 13:09
  • 16428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 12:35
  • 2
Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29
  • 28.08 12:13
  • 4
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 28.08 11:43
  • 1
Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению
  • 28.08 11:43
  • 2
Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
  • 28.08 11:24
  • 3
США показали аналог "Искандера"
  • 28.08 11:05
  • 10
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве