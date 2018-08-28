Первый китайский авианосец собственного производства Type 001A вышел в море на вторые ходовые испытания

ЦАМТО, 27 августа. Первый китайский авианосец собственного производства Type 001A 26 августа вышел из порта г.Далянь (провинции Ляонин) в море для проведения вторых ходовых испытаний, сообщают китайские СМИ.

Как передает "РИА Новости", со ссылкой на газету Global Times, авианосец покинул порт базирования в Даляне утром 26 августа в сопровождении нескольких буксиров. По мнению военного эксперта Сун Чжунпина, в ходе вторых ходовых испытаний экипаж авианосца уделит главное внимание решению проблем, которые возникли в ходе первого выхода в море.

Помимо прочего, в рамках ходовых испытаний будет проведена тщательная проверка двигателей авианосца, систем коммуникации и навигации. По мнению эксперта, до того, как авианосец будет передан ВМС НОАК, необходимо будет провести еще ряд испытаний, включая испытания палубной авиации, отмечает агентство.

Министерство обороны КНР или ВМС пока не подтвердили выход в море авианосца.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строительство началось в 2013 году. Длина авианосца составляет 315 м, ширина – 75 м, водоизмещение – 70 тыс. т, крейсерская скорость – 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первые ходовые испытания авианосца состоялось 13-18 мая этого года, передает "РИА Новости".