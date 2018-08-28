Войти
28.08.2018
ЦАМТО

Модернизированный серийный танк Т-90МС на форуме "Армия-2018" впечатлил представителя Минобороны Армении

580
0
0
Т-90МС
Танк Т-90МС на испытаниях.
Источник: АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 27 августа. Армения готова конкурировать в военно-промышленной сфере с другими странами, сообщил 25 августа на переговорах с российской делегацией в рамках форума "Армия-2018" представитель Военно-промышленного комитета Минобороны Республики Армения Мирзоян Камо.

"Сегодня конкурировать в военно-промышленной области очень сложно, особенно с такими странами, как Россия и США, но все-таки есть ниши, в которых можно быть конкурентоспособными, и Армения их нашла, – сообщил М.Камо. – Так, например, наши зарубежные коллеги проявляют повышенный интерес к новым радарам для обнаружения движущих целей, человека до трех км, техники до четырех, есть и другие новые разработки, по которым ведутся переговоры".

В этом году Минобороны Армении на "Армии-2018" представило новейшие образцы вооружения и военной техники собственной разработки и производства. Среди экспонатов – беспилотные летательные аппараты, лазерные системы и системы радиоэлектронной борьбы и локаторы.

Кроме того, представитель Минобороны Армении отметил, что его впечатлил модернизированный серийный танк Т-90МС. "Я осмотрел танк изнутри и сравнил его с предыдущей версией. Даже визуально понятно, что это более усовершенствованный танк", – сказал М.Камо.

В настоящее время Армения не производит собственные танки. На вооружении армии находятся модернизированные Т-72Б. По словам М.Камо, сегодня оборонная промышленность Армении делает упор на отечественный ВПК и сотрудничество с Россией, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
США
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.08.2018
Под Ростовом военные показали секретную технику РЭБ в действии
04.06.2018
"Терминатор": в строй из забвения
01.02.2018
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
12.01.2018
Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки
04.01.2018
Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 17:23
  • 5
"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100
  • 28.08 16:21
  • 28
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.08 16:13
  • 30
Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета
  • 28.08 16:04
  • 30
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 28.08 15:43
  • 19
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 28.08 15:26
  • 2
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 28.08 14:28
  • 3
В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
  • 28.08 13:30
  • 7
News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт
  • 28.08 13:09
  • 16428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 12:35
  • 2
Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29
  • 28.08 12:13
  • 4
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 28.08 11:43
  • 1
Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению
  • 28.08 11:43
  • 2
Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
  • 28.08 11:24
  • 3
США показали аналог "Искандера"
  • 28.08 11:05
  • 10
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве