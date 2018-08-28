Модернизированный серийный танк Т-90МС на форуме "Армия-2018" впечатлил представителя Минобороны Армении

ЦАМТО, 27 августа. Армения готова конкурировать в военно-промышленной сфере с другими странами, сообщил 25 августа на переговорах с российской делегацией в рамках форума "Армия-2018" представитель Военно-промышленного комитета Минобороны Республики Армения Мирзоян Камо.

"Сегодня конкурировать в военно-промышленной области очень сложно, особенно с такими странами, как Россия и США, но все-таки есть ниши, в которых можно быть конкурентоспособными, и Армения их нашла, – сообщил М.Камо. – Так, например, наши зарубежные коллеги проявляют повышенный интерес к новым радарам для обнаружения движущих целей, человека до трех км, техники до четырех, есть и другие новые разработки, по которым ведутся переговоры".

В этом году Минобороны Армении на "Армии-2018" представило новейшие образцы вооружения и военной техники собственной разработки и производства. Среди экспонатов – беспилотные летательные аппараты, лазерные системы и системы радиоэлектронной борьбы и локаторы.

Кроме того, представитель Минобороны Армении отметил, что его впечатлил модернизированный серийный танк Т-90МС. "Я осмотрел танк изнутри и сравнил его с предыдущей версией. Даже визуально понятно, что это более усовершенствованный танк", – сказал М.Камо.

В настоящее время Армения не производит собственные танки. На вооружении армии находятся модернизированные Т-72Б. По словам М.Камо, сегодня оборонная промышленность Армении делает упор на отечественный ВПК и сотрудничество с Россией, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.