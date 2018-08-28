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28.08.2018
ИноСМИ

The National Interest (США): Россия хочет обзавестись атомным авианосцем, но возможно ли это?

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Авианосец "Адмирал Кузнецов" во время прибытия в Североморск.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" во время прибытия в Североморск.
Источник: © РИА Новости, Александр Яковлев

Россия — сухопутная держава, занимающая значительную часть Евразии. Поэтому Москва не слишком сильно нуждается в очень большом и очень дорогостоящем авианосце. Гораздо более правдоподобной выглядит вероятность того, что Кремль вложит средства в создание десантного вертолетоносца. Так оценивает вероятность создания российского атомного авианосца военный эксперт.

Россия уже начала предварительные работы по созданию атомного авианосца. Предполагается, что он должен будет заменить собой изношенный авианосец "Адмирал Кузнецов", который был построен еще в советскую эпоху и который недавно был отправлен на двухлетний капитальный ремонт. Однако Кремль пока не принял окончательного решения по поводу покупки нового авианосца.

Россия начала работу над ядерной силовой установкой возможного будущего авианосца в надежде на то, что однажды Кремль все же примет решение о создании такого корабля. "Сегодня запущен двигатель [запущены исследования по его созданию], и мы сегодня работаем именно по данной тематике, - сказал начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников в интервью российскому информационному агентству ТАСС. - И в ближайшее время какая-то концепция будет утверждена. Да, это дорого, но этот корабль должен иметь место".

Как сообщает ТАСС, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, а его водоизмещение должно составлять не менее 70 тысяч тонн. Однако вероятность того, что России удастся разработать и построить такой авианосец в такие сроки, чрезвычайно мала. Советские авианосцы строились на верфи в Николаеве, который в настоящее время находится на территории независимой Украины. Тем не менее, Россия постепенно наращивает судостроительный потенциал на российском Дальнем Востоке, чтобы создавать суда такого размера.

"Осваивая новые верфи, строя новый гигантский сухой док на Дальнем Востоке, если такой заказ будет сделан… На авианосец водоизмещением 110-115 тысяч тонн, физически это возможно сделать. С 2020-го года уже будем способны", - заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" в прошлом году.

В настоящее время на российском Дальнем Востоке идет строительство сухого дока длиной в 114 метров на судоверфи "Звезда", где однажды можно будет построить большой авианосец. Рогозин отметил, что, хотя на этой верфи можно будет построить авианосец, вопрос о том, нужно ли Москве такое большое судно, будет решать Генеральный штаб ВС России. "Мы теперь не имеем никаких ограничений по тоннажу гражданских судов и боевых кораблей, которые мы могли бы там строить", - сказал он.

Аналитики из России рассказали изданию National Interest, что, хотя Москва действительно строит огромную новую верь на Дальнем Востоке, этот проект не имеет военного назначения. Это скорее коммерческое предприятие, в которое Южная Корея сделала существенный финансовый вклад, что может стать препятствием для строительства там военного судна.

Более того, даже если существует физическая инфраструктура для строительства авианосца, это вовсе не значит, что у Москвы есть все необходимые технологии для создания военного судна водоизмещением в 115 тысяч тонн. Россия никогда прежде не строила военные корабли такого размера и уровня сложности.

В советскую эпоху она строила авианосцы класса "Кузнецов", но они были гораздо меньшего размера - водоизмещением в 55 тысяч тонн. Даже атомный авианосец "Ульяновск", строительство которого так и не было завершено и который был разобран в 1992 году, должен был обладать водоизмещением в 85 тысяч тонн. То есть Москве придется заново осваивать все те технологии, которые необходимы для строительства такого судна.

В любом случае Россия - это сухопутная держава, занимающая значительную часть Евразии. Поэтому в действительности Москва не слишком сильно нуждается в очень большом и очень дорогостоящем авианосце. Гораздо более правдоподобной выглядит вероятность того, что Кремль вложит средства в создание десантного вертолетоносца, который можно будет использовать, чтобы проецировать влияние непосредственно у границ России.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

27.08.2018
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Страны
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
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