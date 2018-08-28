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28.08.2018
ТАСС

Способная отследить аварийные спутники обсерватория войдет в строй в России в 2019 году

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник: http://spacecorp.ru/

В корпорации "Системы прецизионного приборостроения" также пояснили, что обсерватория поможет следить за космическим мусором

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Информационный телескоп с диаметром главного зеркала в 3,12 метра Алтайского оптико-лазерного центра заработает в следующем году. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения".

"В эксплуатацию телескоп с диаметром главного зеркала больше трех метров будет введен в 2019 году. Его расширение позволяет разглядеть объекты величиной два сантиметра на высоте 400 километров", - сообщили в компании.

Там пояснили, что эксперты смогут "визуально наблюдать, в каком состоянии находится объект даже при условии отсутствия связи с ним". "Это поможет узнать, в частности, раскрылись ли солнечные батареи у спутника", - сообщили в компании. Также обсерватория поможет следить за космическим мусором. В 2016 году отмечалось, что трехметровый телескоп на Алтае, возможно, будут привлекать для отслеживания угрожающих Земле астероидов и комет.

Ранее сообщалось, что телескоп будет введен в строй к 2018 году. Тогда отмечалось, что рядом с ним будут телескопы меньшего диаметра для подсветки лазером космических аппаратов и наблюдений в инфракрасном диапазоне.

Алтайский оптико-лазерный центр расположен в Змеиногорском районе Алтайского края. Этот район выбран по причине почти 180 безоблачных ночей в году. Центр состоит из двух наземных оптико-лазерных систем и объектов инфраструктуры. На 2016 год в развитие технической составляющей центра без учета инфраструктуры было вложено около 3 млрд рублей.

Центр предназначен для обнаружения и определения координат космических аппаратов, в частности, фрагментов космического мусора, для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите.

27.08.2018
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