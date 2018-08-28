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28.08.2018
ТАСС

В России испытали экзоскелет с моторами, позволяющий стрелять из пулемета одной рукой

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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Разработка поможет солдатам переносить больше снаряжения и вооружения, быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Испытания активного экзоскелета с электромоторами и аккумулятором проведены в России: испытатель смог точно поразить мишени, удерживая ручной пулемет одной рукой. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш (входит в Госкорпорацию "Ростех") Олег Фаустов.

"У нас уже прошли испытания прототипа активного экзоскелета. Он действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени", - рассказал Фаустов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в ближайшем будущем активный экзоскелет поможет солдату переносить больше снаряжения и вооружения, быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи. Фаустов добавил, что пока основной проблемой создания экзоскелетов с электродвигателями является отсутствие аккумулятора с необходимыми характеристиками, но работы по его совершенствованию ведутся.

Как сообщил журналистам на форуме "Армия - 2018" председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта, активный экзоскелет появиться в экипировке солдата третьего поколения "Ратник-3" к 2025 году. Ранее отмечалось, что прототип подобного экзоскелета выполнен из титана.

В настоящее время для экипировки второго поколения "Ратник", которая поставляется в войска, создан пассивный экзоскелет - механический, без электродвигателей. Он не увеличивает физические возможности военнослужащего, но позволяет снять нагрузку с опорно-двигательного аппарата при переносе тяжестей: вес распределяется по элементам конструкции от плечевой балки, на которую вешается рюкзак до 50 кг, через поясничный подвес и элементы экзоскелета вдоль ног до опорных площадок в обуви.

27.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
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ЦНИИТОЧМАШ
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