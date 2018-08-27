"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
Военные рассказали о системах ПВО РФ на новых физических принципах
В России проводятся научные разработки новейшего оружия для систем противовоздушной обороны, заявил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. По его словам, разрабатываемые комплексы основаны на методах активной и пассивной локации, самонаведения и наведения по лазерам.
В России разрабатывается новейшее оружие для систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил журналистам начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов на форуме "Армия-2018". Он отметил, что речь идет о работе над созданием комплексов, основанных на разных физических принципах. "Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах", - подчеркнул Леонов.
Он привел в пример Смоленскую академию ПВО, представившую на форуме семь научных работ по радиолокации и электродинамике. По словам представителя Минобороны,
все это "позволяет создать макеты новых образцов вооружения, которые дальше будут использоваться в науке и создают большой задел в разработке учебно-тренировочных средств".
"Придет время, и все это будет показано", - заявил генерал.
Леонов напомнил, что уже к концу 1990-х годов российская система войсковой ПВО лидировала по своему качеству, опережая примерно на десять лет аналогичные системы западных образцов. "В такой полной комплектации ни в одной стране нет линейки средств ПВО - дальнего, среднего действия, малой дальности и ближнего действия", - подчеркнул генерал. Он также добавил, что система способствует созданию над полем боя "универсальной многослойной системы ПВО".
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, среди которых в том числе и иностранные компании. Форум нацелен на оказание содействия техническому переоснащению, а также на повышение эффективности деятельности Министерства обороны России.
В этом году мероприятие проходит довольно продуктивно. 22 августа российское оборонное ведомство в рамках гособоронзаказа подписало на этом форуме 32 контракта на сумму более 130 млрд рублей.
Самые важные документы подписали на торжественной церемонии, в которой принял участие заместитель министра обороны Алексей Криворучко, курирующий гособоронзаказ.
Контракты на два новейших истребителя пятого поколения Су-57, которые должны изготовить к 2020 году, и на шесть самолетов МиГ-35УБ и МиГ-35С, срок исполнения которого истекает в 2023 году, заключили с Объединенной авиастроительной корпорацией.
С компанией "Восточная верфь" замминистра заключил договор на создание двух малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт", которые будут оснащены мощным артиллерийским комплексом и универсальными пусковыми установками, обладающими возможностью запуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Сроком исполнения данного заказа обозначили 2023 год. Еще четыре аналогичных корабля к 2026 году должен поставить Амурский судостроительный завод. "Каракурты" продолжают серию малых ракетных кораблей 21631, зарекомендовавших себя во время боевого применения ракет "Калибр" в Сирии.
К тому же Криворучко подписал контракты на поставку 132 модернизированных боевых машин десанта БМД-4М и 58 многоцелевых десантных модернизированных бронетранспортеров БТР-МДМ с тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова. Сроком исполнения данного контракта - с 2018 по 2020 год.
По заказу Минобороны завод "Ремдизель" из Набережных Челнов должен изготовить 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства "Тайфун", которые проходили проверку в Сирии.
Еще один госконтракт ведомство подписало с Московским институтом теплотехники (МИТ). В соответствии с ним,
МИТ обязуется выполнить опытно-конструкторские работы (ОКР) "Исследования в обеспечение создания гиперзвукового летательного аппарата большой дальности действия".
Единственное, что известно к данному моменту о разработках нового проекта - ОКР получили шифр "Анчар-РВ". Начало создания гиперзвукового летательного аппарата запланировано уже на этот год. Сроки завершения работ по "Анчар-РВ" не уточнили. По имеющейся на данный момент информации, проект уже перешел от теоретической стадии к опытно-конструкторским работам. Сообщается, что стоимость контракта составляет 1,374 млрд рублей.
Пока неясным остается, будет ли это самолет или ракета, но МИТ известен своими разработками твердотопливных ракет, в числе которых также морская баллистическая ракета "Булава" для подводных ракетоносцев.
На данный момент в России существуют два гиперзвуковых комплекса - "Аванград" и "Кинжал". Их 1 марта презентовал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По словам Путина, гиперзвуковой крылатый блок "Авангард", "как огненный шар", способен поражать цели из космоса.
Лидия Мисник
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