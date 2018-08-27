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27.08.2018
Российская газета

США пригрозили миру санкциями за покупку российских С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: rg.ru

За покупку российских ЗРК С-400 США могут ввести санкции в отношении стран по всему миру. Вашингтон против подобного приобретения его союзниками и партнерами, подчеркнула официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она также выразила обеспокоенность возможным ускорением поставок С-400 в Турцию, сообщает РИА Новости. Напомним, в прошлом США грозили Турции санкциями за покупку российских ЗРК.

В 2019 году Рособоронэкспорт приступит к выполнению контракта на поставку в Турцию комплексов С-400. Об этом сообщал глава компании Александр Михеев.

США объявили политику "убеждения" союзников и партнеров, чтобы те отказывались от покупок российского оружия. Как утверждают в Вашингтоне, им удалось предотвратить контракты на миллиарды долларов. Против тех стран, которые продолжат покупать оружие у России, США грозят применять санкции.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (в экспортной версии "Триумф") был принят на вооружение в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Дальность поражения аэродинамических целей - до 400 километров.

24.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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