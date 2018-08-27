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27.08.2018
ТАСС

На развитие военной инфраструктуры в России потратят 119 млрд рублей в 2019 году

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Военнослужащий ВС РФ.
Источник: ТАСС/Владимир Зинин

Замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что на программу капитального строительства и развития инфраструктуры в рамках государственной программы вооружения на 2018-2027 годы заложен 1 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Около 119 млрд рублей потратят в 2019 году в РФ на строительство и развитие военной инфраструктуры. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов, который присутствовал в субботу на церемонии приведения к присяге курсантов, поступивших на первый курс Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

"У нас большое количество планов. На программу капитального строительства и развития инфраструктуры в рамках государственной программы вооружения на 2018-2027 годы заложен 1 трлн рублей. В первую очередь эти денежные средства предназначены на синхронизацию поставок вооружения, военной техники и строительство соответствующей необходимой инфраструктуры под указанную технику. В этом году [на эти цели заложено] 117 млрд, в следующем году порядка 119 млрд рублей, в рамках этого бюджета мы осуществляем нашу деятельность", - рассказал Иванов.

Замминистра обороны добавил, что в планах ведомства модернизировать исторические здания Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

"По Военно-медицинской академии мы постоянно занимаемся развитием: академия будет дополнительно дооснащаться, ее многопрофильная клиника уже работает полноценно, но на территории академии существуют и исторические здания, которые также подлежат реставрации и переоснащению", - сказал Иванов.

Он также отметил, что военное ведомство уделяет особое внимание корпусам, являющимся объектами исторического и архитектурного наследия Санкт-Петербурга.

25.08.2018
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принадлежат ТАСС
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