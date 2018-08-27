МО РФ: оружие на новых физических принципах создают для войсковой ПВО

В ведомстве отмечают, что уже концу 1990-х годов российская система войсковой противовоздушной обороны по своему качеству опережала примерно на 10 лет аналогичные системы западных образцов

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) получит в будущем оружие на новых физических принципах, уже ведутся соответствующие разработки. Об этом журналистам сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов на форуме "Армия-2018".

Леонов отметил, что научные разработки включают создание комплексов, построенных на разных физических принципах. По его словам, это методы активной и пассивной локации, наведение по лазерам, самонаведение.

Леонов добавил, что Смоленская академия ПВО создала большой задел в науке. В частности, учебное заведение представило на "Армии-2018" семь научных работ в области электродинамики и радиолокации. Генерал уточнил, с их помощью можно создать макеты новых образцов вооружения, а также это создает задел в разработке учебно-тренировочных средств. Он добавил, что "придет время - и все это будет показано".

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ рассказал, уже концу 1990-х годов система войсковой ПВО России по качеству "опережала примерно на десять лет аналогичные системы западных образцов".

Леонов отметил, что ни в одной стране нет линейки средств противовоздушной обороны в полной комплектации - ближнего, малой дальности, среднего и дальнего действия. Он отметил, что этот комплекс позволяет над полем боя создать универсальную многослойную систему ПВО.