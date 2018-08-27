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27.08.2018
ТАСС

Под Челябинском завершился первый этап подготовки к учениям ШОС "Мирная миссия-2018"

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Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской облас
Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

В маневрах принимают участие более 3 тыс. военных из семи стран

МОСКВА, 25 августа. Первый этап подготовки к международным учениям вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018" завершился на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. В маневрах принимают участие более 3 тыс. военных из семи стран, сообщили в субботу в пресс-службе Центрального военного округа.

"Заместители руководителя учений всех стран-участниц доложили о завершении непосредственной подготовки к учениям и готовности к проведению следующего этапа - планированию и проведению совместной антитеррористической операции. Войска, участвующие в учениях, завершили переброску и сосредоточение на Чебаркульском полигоне, размещение в полевом лагере, обслуживание вооружения и военной техники, а также провели ряд совместных тренировок по управлению войсками, в том числе с боевой стрельбой, которая прошла с применением артиллерии и авиации", - сказали в пресс-службе.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС "Мирная миссия-2018". В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.

Всего в международных учениях "Мирная миссия" задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.

25.08.2018
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принадлежат ТАСС
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