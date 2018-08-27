Войти
27.08.2018
ТАСС

Танкисты разрезали яблоко ножом, прикрепленным к стволу Т-72, на форуме "Армия" на Урале

370
0
0
Танк Т-72. Архивное фото
Танк Т-72. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Затем на стволе закрепили маркер, которым экипаж написал наименование полка на холсте, помещенном на высоте 2 м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Уральские танкисты разрезали яблоко ножом, прикрепленным к стволу Т-72Б, во время показательных выступлений на форуме "Армия-2018", который открылся в субботу на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Экипаж боевой машины мотострелкового соединения показал мастерство управления танком, разрезав яблоко пополам стволом многотонной машины, к которому был прикреплен штык-нож. Затем на ствол Т-72Б закрепили маркер, которым экипаж написал наименование полка на холсте, помещенном на высоте 2 м", - сказали в пресс-службе.

"Форум "Армия" позволяет показать современный облик нашей армии, сделать ее более открытой для общества. Здесь представлены новейшие образцы вооружения и техники, а в ходе динамического показа будут разыграны тактические эпизоды с боевой стрельбой. Посетители смогут убедиться в высокой надежности российского оружия, которое не раз доказывало свою эффективность в последних войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге представлено около 200 единиц военной техники. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", танки Т-72Б, Т-80, бронетранспортер БТР-82А, а также ракетные системы залпового огня "Град", вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах начали работу 24 августа.

25.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Красуха-4
Ми-24
Ми-8
Орлан-10
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
22.08.2018
Около 200 единиц военной техники представят на форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
27.08.2018
Боевую авиацию и корабли покажут зрителям на форуме "Армия-2018" на Дальнем Востоке
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 11:22
  • 1
Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
  • 27.08 11:12
  • 7389
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.08 11:06
  • 1
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
  • 27.08 10:44
  • 8
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 27.08 10:41
  • 17
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 27.08 10:25
  • 2
Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin
  • 27.08 10:17
  • 2
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 27.08 10:05
  • 1
Авианесущие загадки: что обещают чиновники
  • 27.08 09:55
  • 4
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
  • 27.08 09:30
  • 13
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 27.08 09:27
  • 1
Стирлинг на солнечной тяге
  • 27.08 09:12
  • 1
Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска
  • 27.08 08:46
  • 1
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
  • 27.08 08:06
  • 13
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 27.08 07:14
  • 1
Сказка об утонувшем "Буревестнике"