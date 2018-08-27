Танкисты разрезали яблоко ножом, прикрепленным к стволу Т-72, на форуме "Армия" на Урале

Затем на стволе закрепили маркер, которым экипаж написал наименование полка на холсте, помещенном на высоте 2 м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Уральские танкисты разрезали яблоко ножом, прикрепленным к стволу Т-72Б, во время показательных выступлений на форуме "Армия-2018", который открылся в субботу на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Экипаж боевой машины мотострелкового соединения показал мастерство управления танком, разрезав яблоко пополам стволом многотонной машины, к которому был прикреплен штык-нож. Затем на ствол Т-72Б закрепили маркер, которым экипаж написал наименование полка на холсте, помещенном на высоте 2 м", - сказали в пресс-службе.

"Форум "Армия" позволяет показать современный облик нашей армии, сделать ее более открытой для общества. Здесь представлены новейшие образцы вооружения и техники, а в ходе динамического показа будут разыграны тактические эпизоды с боевой стрельбой. Посетители смогут убедиться в высокой надежности российского оружия, которое не раз доказывало свою эффективность в последних войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге представлено около 200 единиц военной техники. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", танки Т-72Б, Т-80, бронетранспортер БТР-82А, а также ракетные системы залпового огня "Град", вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах начали работу 24 августа.