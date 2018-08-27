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27.08.2018
РИА Новости

Замминистра обороны проверил готовность МТО в Забайкалье

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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба министерства обороны РФ

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков проверил готовность соединений и частей материально-технического обеспечения (МТО) к проведению маневров "Восток-2018" на полигоне Цугол в Забайкальском крае, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ.

"В рамках специальных учений, проходящих в Восточном военном округе, заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проверил готовность соединений и частей материально технического обеспечения, развернутых на полигоне Цугол в Забайкальском крае, к проведению маневров "Восток-2018" ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе проведения учений бригада МТО отработала сооружение стационарных и временных позиций, маскировку вооружения и военной техники, развертывание полевого банно-прачечного пункта, полевого хлебозавода, пунктов питания личного состава, складов вооружения, боеприпасов и ГСМ (горюче-смазочных материалов), а также район массовой заправки техники горючим.

"Войска и силы МТО округа на специальных учениях действовали слаженно, уверенно и надежно. Я уверен в том, что они выполнят поставленные перед ними задачи в ходе маневров "Восток-2018", - приводятся в сообщении слова Булгакова.

Согласно сообщению, группировка сил и средств МТО на полигоне Цугол предназначена для обеспечения действия войск при подготовке и ведении обороны соединений и частей Восточного военного округа во время маневров "Восток-2018".

Отмечается, что на полигоне развернут комплексный район восстановления техники, обеспечивающий своевременную эвакуацию и ремонт вооружения, получившего повреждения в ходе ведения боевых действий. В районе действуют четыре ремонтно-восстановительных батальона, автомобильный батальон многоосных тяжелых колесных тягачей и выездные ремонтные бригады предприятий промышленности.

Специальные учения МТО прошли в Восточном военном округе в период с 20 по 25 августа 2018. В учении были задействованы около 36 тысяч человек личного состава и до 3,4 тысячи единиц вооружения и военной техники.

25.08.2018
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Булгаков Дмитрий
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