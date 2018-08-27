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27.08.2018
Военное обозрение

В серию еще не скоро. Стали известны сроки испытаний БПЛА "Катран"

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Новейший беспилотник вертолетного типа "Катран", разрабатываемый в интересах российской армии, уже готовится к началу летных испытаний, сообщили в пресс-службе АО "Вертолеты России" в рамках форума "Армия-2018", проходящего в подмосковной Кубинке.

Минобороны РФ

Как пояснили специалисты холдинга, наземная часть испытаний новейшего беспилотника "Катран" завершается осенью этого года, после чего беспилотник приступает к программе летной части испытаний, которую планируется завершить в 2019 году. На идущем в настоящий момент этапе наземных испытаний проверку проходит пилотажно-навигационный комплекс, система управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.

В пресс-службе холдинга отметили, что на сегодняшний день также прорабатываются несколько вариантов комплектации беспилотника. Среди вариантов рассматривается установка разведывательного оборудования, а также оснащение БПЛА различными видами и типами вооружений.

Беспилотный вертолет "Катран" выполнен по соосной схеме и способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Взлетная масса БПЛА - 490 кг, масса полезной нагрузки - 120 кг. Максимальная скорость - 130 км/час, время нахождения в воздухе 4 часа.

Беспилотник был впервые показан 9 мая этого года во время Парада Победы в Москве.

24.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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