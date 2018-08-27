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27.08.2018
Военное обозрение

Корвет "Винница" ВМС Украины вышел с судоверфи без ремонта. Теперь на списание?

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Из сухого дока судостроительного завода Одессы выведен корвет "Винница", принадлежащий военно-морским силам Украины. Сообщается, что в сухом доке корабль провёл 11 месяцев. Изначально планировалась полная модернизация "Винницы" с осуществлением необходимых предварительных ремонтных работ. При этом в начальной смете сумма, требуемая на ремонт, составляла 270 млн грн, а через несколько месяцев, когда корабль уже оказался в доке, смета выросла до полумиллиарда гривен (около 1,3 млрд рублей).

https://www.ukrmilitary.com

В командовании ВМС Украины отказываются от комментариев на предмет того, выполнены ли все необходимые ремонтно-модернизационные работы. На этом фоне появляется информация от местных СМИ, в которых говорится, что в Минобороны страны рассматривают вопрос о списании корвета "Винница" ввиду нехватки денежных средств и очередного удорожания сметы ремонта и модернизации.

Нужно отметить, что вопрос списания "Винницы" поднимался ещё пять лет назад. Причиной послужило то, что в ноябре 2007 года корабль серьёзно пострадал во время шторма в Севастополе. На "Виннице" оказалась повреждена левая часть корпуса. В течение нескольких лет корабль пытались отремонтировать. Средства уходили, но ситуация с места практически не двигалась. Вдобавок была обнаружена коррозия подводной части корпуса. На корабле не работает радиолокационное оборудование, гидроакустические станции, другие узлы и агрегаты.

Для справки:

Корвет "Винница" (точнее - пограничный сторожевой корабль проекта 1124П "Альбатрос") был заложен на Зеленодольске судостроительном заводе в декабре 1975. На воду спущен в сентябре 1976. В декабре 1976 введен в состав 5-й отдельной Балаклавской бригады пограничных сторожевых кораблей Западного ОК МЧ КГБ СССР. В 1996 году корабль, носивший на тот момент название "Днепр", был передан ВМС Украины и сразу же переименован в "Винницу", одновременно будучи переквалифицированных в корвет.

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Украина
Проекты
1124 Альбатрос
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