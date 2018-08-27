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27.08.2018
ИноСМИ

The National Interest (США): Российские военные могут иметь большое преимущество над НАТО в условиях войны

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Запуск ракеты РС-20
Запуск ракеты РС-20.
Источник: © РИА Новости, Владимир Федоренко

Ведущий автор журнала «Нейшнел интерест» по вопросам обороны приводит мнения американских военных и экспертов по поводу возможностей России использовать в войне с США и НАТО систему ограничения и блокирования доступа, а также применить в таком конфликте ядерное оружие. По мнению одного из экспертов, Россия имеет военное преимущество перед США только в Европе.


Способна ли Америка уничтожить российские "пузыри" системы ограничения и блокирования доступа?

Соединенные Штаты обладают необходимыми возможностями для противодействия российским зонам ограничения / блокирования доступа (A2/AD) на европейском театре, однако у них нет достаточного количества возможностей для фронтальной атаки на новые бастионы Москвы. Более того, американские военные слишком полагаются на военно-воздушные силы для ликвидации возникающих угроз.

"У нас есть средства, однако их совершенно недостаточно, тогда как скорость, с которой нам будет необходимо уничтожить пузыри зон ограничения и блокирования доступа A2/AD, чтобы получить возможность развернуть наши силы, будет зависеть от нашей способности атаковать эти силы A2/AD", - отметил в своем выступлении 29 июня в Центре стратегических и международных исследований генерал в отставке военно-воздушных сил США Филип Бридлав (Philip Breedlove). - В настоящий момент мы почти полностью зависим от наших военно-воздушных сил и возможностей нашей авиации в том, что касается решения проблемы A2/AD".

Однако возможностей одних военно-воздушных сил может оказаться недостаточно. Бридлав считает, что американские наземные силы должны играть свою роль при решении проблемы, связанной с угрозой, исходящей от российских зон ограничения и блокирования доступа. "Нам нужно иметь на земле больше высокоточных, хорошо защищенных ударных вооружений дальнего радиуса действия, - сказал Бридлав. - Нам нужны компактные возможности для противодействия компактным сетям ограничения и блокирования доступа, с которыми мы сталкиваемся".

Однако Бридлав ничего не сказал о том, будут ли подобные наземные силы соответствовать положениям Договора о ракетах средней и малой дальности (INF), запрещающим сторонам иметь запускаемые с земли баллистические и крылатые ракеты, радиус действия которых составляет от 500 до 5500 километров. Возможно, Бридлав имел в виду такие установки, которые соответствуют требованиям этого договора, то есть нечто похожее на российские комплексы "Искандер".

Бридлав также предположил, что НАТО должна изучить перспективы создания собственных наступательных возможностей с использованием зон ограничения и блокирования доступа. По мнению Бридлава, российские зоны A2/AD традиционно являются наступательными по своей природе, и поэтому Соединенные Штаты должны дать ответ такого же рода. "Создаем ли мы свои собственные возможности в области зон ограничения и воспрещения доступа?" - спросил Бридлав. "Это большое решение", - подчеркнул он.

По мнению Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), которая до недавнего времени была заместителем помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, Москва занимается модернизацией своих вооруженных сил - сравните с ситуацией в Соединенных Штатах, - и Кремль в течение десяти лет планирует инвестировать в развитие своих вооруженных сил около 700 миллиардов долларов, и это не столь значительная сумма. Однако Россия подходит стратегически к своим расходам. "Русские не занимаются модернизацией по всему спектру, - сказала Фаркас. - Они действуют весьма разумно и таким образом увеличивают свои возможности в некоторых ключевых областях, относящихся к обычным вооружениям, - речь идет о крылатых ракетах, системах противовоздушной обороны и т.д. И это создает для нас довольно большие проблемы".

Лайза Сэмп (Lisa Sawyer Samp), старший научный сотрудник Программы по изучению вопросов международной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS' International Security Program), считает, что отставание в возможностях Соединенных Штатов по сравнению с возможностями России является реальным, однако оно сфокусировано в Центральной и Восточной Европе. Москва просто не может соперничать с Вашингтоном по всему земному шару, как это когда-то делал Советский Союз. "Я хочу предельно ясно подчеркнуть, что российская военная машина - это не голиаф, - сказала она. - Она не способна превосходить возможности Соединенных Штатов на всех глобальных полях сражений. Однако она обладает самыми современными возможностями, которые - уже в их нынешнем состоянии - способны бросить вызов в региональном масштабе Соединенным Штатам и их союзникам".

По словам Сэмп, есть три ключевые области, в которых русские либо уже имеют преимущество, либо начинают его получать. Одна из этих областей - зоны ограничения и блокирования доступа, вторая область - военные действие с применением комбинированных сил, а третья - электронная война. "Эти возможности должны быть включены в число приоритетов будущего планирования и оснащения сухопутных сил".

В то время как американские и европейские официальные лица выразили тревогу по поводу российского бряцания ядерным оружием, Фаркас не верит в то, что российская доктрина "эскалировать, чтобы деэскалировать" обязательно сфокусирована на применении тактического ядерного оружия. "На самом деле это не так, это значит отрицать у вашего противника способность вмешаться в уже ведущиеся или неминуемые военные действия, что делает или хочет сделать российское руководство, - отметила Фаркас. - А ведь они могут использоваться киберсредства, они могут использовать космос, они могут делать все, чтобы, по сути, довести ситуацию до такой точки, когда Соединенные Штаты или европейские союзники скажут: "О, мы не подвергнем себя этому"".

Тем не менее, Фаркас признала, что "деэскалация" потенциально может включать в себя демонстрацию ядерного оружия или даже его применение. "Однако я не считаю, что это обязательно будет связано с ядерным оружием", - подчеркнула она.


Дейв Маджумдар - автор по вопросам обороны журнала National Interest.

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Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

24.08.2018
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