"Аллигаторы" и "Ночные охотники" устроят воздушный бой на форуме "Армия-2018" под Ростовом

Зрителям также продемонстрируют возможности танковых и артиллерийских подразделений, разведки и войск специального назначения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) "Армия-2018" открывается в пятницу на полигоне Кадамовский в Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"С 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский под Новочеркасском в Ростовской области пройдет Международный военно-технический форум ЮВО "Армия-2018". Одним из самых зрелищных этапов форума станет динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники ЮВО, которые пройдет во все дни работы площадки", - сказал он.

Танковые и артиллерийские подразделения покажут выполнение боевых задач при ведении маневренной обороны. Мотострелки на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвут оборону условного противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника. Экипажи "Терминатора" под прикрытием боевых "Аллигаторов" выполнят эвакуацию условно раннего военнослужащего с поля боя.

Боевые навыки также продемонстрируют подразделения разведки и войск специального назначения. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты поставят 100-метровую дымовую завесу. В воздушном бою сойдутся боевые вертолеты "Аллигатор", "Ночной охотник", а также бомбардировщики, истребители и штурмовики, которые совершат боевые пуски средствами авиационного поражения. "Не менее зрелищным эпизодом динамического показа боевых возможностей военной техники станет "летающий танк" Т72-Б3М в исполнении профессионалов ЮВО", - уточнил Астафьев.

Всего более 300 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа. Командование Черноморского флота также представит боевые образцы вооружения и военной техники - береговой ракетный комплекс "Бастион", береговой самоходный артиллерийский комплекс "Берег", а также уникальный макет берегового ракетного комплекса "Бал". Кроме того, военнослужащие примут участие в реконструкции одного из эпизодов войны в Афганистане - операции "Магистраль".

Желающие посетить форум могут добраться на общественном или личном транспорте до поселка Персиановский под Новочеркасском, далее - бесплатным транспортом до площадки.