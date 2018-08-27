Форум Южного военного округа "Армия-2018" открылся под Ростовом-на-Дону

В церемонии приняли участие командующий войсками округа Александр Дворников и губернатор Ростовской области Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) "Армия-2018" открылся в пятницу на полигоне Кадамовский в Ростовской области, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие командующий войсками округа Александр Дворников и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Международный военно-технический форум ЮВО "Армия-2018" объявляю открытым", - сказал Дворников.

Форум будет проходить до 26 августа.

Мероприятия форума

На "Армии-2018" танковые и артиллерийские подразделения покажут выполнение боевых задач при ведении маневренной обороны. Мотострелки на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвут оборону условного противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника. Экипажи "Терминатора" под прикрытием боевых "Аллигаторов" выполнят эвакуацию условно раннего военнослужащего с поля боя.

Боевые навыки также продемонстрируют подразделения разведки и войск специального назначения. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты поставят 100-метровую дымовую завесу. Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", а также бомбардировщики, истребители и штурмовики совершат боевые пуски средствами авиационного поражения.

Всего более 300 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа. Командование Черноморского флота также представит боевые образцы вооружения и военной техники - береговой ракетный комплекс "Бастион", береговой самоходный артиллерийский комплекс "Берег", а также уникальный макет берегового ракетного комплекса "Бал".

Кроме того, военнослужащие примут участие в реконструкции одного из эпизодов войны в Афганистане - операции "Магистраль".