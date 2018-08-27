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27.08.2018
ТАСС

Новейшие САУ "Нона-СВК" провели стрельбы в Туве в рамках проверки боеготовности

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2С23 "Нона-СВК"
Самоходная артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК".
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

В учениях были задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих

ТАСС, 24 августа. Расчеты новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С23 "Нона-СВК" мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) накрыли огнем колонну техники условного противника в горной местности на учениях на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, которые проходят в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"По разведданным, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", была обнаружена колонна техники условного противника с оружием и боеприпасами, которая двигалась по горному серпантину. Для уничтожения бандгруппы были направлены расчеты САУ "Нона-СВК". Военнослужащие заняли позиции для ведения огня в условиях горной местности и выполнили мортирную стрельбу по целям условного противника с дистанции от 7 до 10 км. Применение данной методики позволяло нанести поражение силам противнику, находящимся на обратной стороне склонов гор, стрельба артиллерии производилась при углах возвышения более 45 градусов", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в учениях в Туве задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих. Новейшие САУ 2С23 "Нона-СВК" поступили на вооружение горной отдельной мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Туве, в конце 2017 года. "Боевые машины являются самым универсальным артиллерийским орудием, так как способны вести огонь снарядами различного типа калибра 120 мм", - уточнили в военном округе.

Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

24.08.2018
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принадлежат ТАСС
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