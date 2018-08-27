В проверке боеготовности войск ЦВО и ВВО участвуют более 262 тысяч военных

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 262 тысяч военнослужащих участвуют в комплексной проверке боевой готовности войск Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), следует из данных инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Кроме того, отмечается, что в проверке боеготовности участвуют около 900 танков, более 300 кораблей и судов, более 1000 летательных аппаратов и свыше 31 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров "Восток-2018". Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Проверка продлится до 25 августа.