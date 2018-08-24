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24.08.2018
ТАСС

Минобороны: в России уже есть образцы вооружения с технологиями искусственного интеллекта

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Алексей Криворучко. Архивное фото
Алексей Криворучко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что необходимо уметь грамотно и осторожно обращаться с подобной технологией

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Войска РФ будут получать вооружение с использованием искусственного интеллекта, образцы которого уже имеются в России. Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" на форуме "Армия-2018" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он отметил, что многие разработчики вооружения используют технологии искусственного интеллекта, добавив, что "в России уже есть конкретные образцы вооружения, где в том числе применяется искусственный интеллект".

По словам замминистра, "за этим [искусственным интеллектом] - будущее, однако с этим нужно грамотно и осторожно обращаться".

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что искусственный интеллект, сферы его применения и цифровые технологии станут основной темой на интерактивной площадке "Инновационный клуб" Международного военно- технического форума "Армия-2018", который проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

23.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
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