Минобороны: в России уже есть образцы вооружения с технологиями искусственного интеллекта

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что необходимо уметь грамотно и осторожно обращаться с подобной технологией

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Войска РФ будут получать вооружение с использованием искусственного интеллекта, образцы которого уже имеются в России. Об этом сообщил в эфире телеканала "Звезда" на форуме "Армия-2018" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он отметил, что многие разработчики вооружения используют технологии искусственного интеллекта, добавив, что "в России уже есть конкретные образцы вооружения, где в том числе применяется искусственный интеллект".

По словам замминистра, "за этим [искусственным интеллектом] - будущее, однако с этим нужно грамотно и осторожно обращаться".

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что искусственный интеллект, сферы его применения и цифровые технологии станут основной темой на интерактивной площадке "Инновационный клуб" Международного военно- технического форума "Армия-2018", который проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.