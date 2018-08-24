МДР "Листва" идёт в серию, или Как сжечь электронику ВУ с помощью СВЧ

Серийное производство машин дистанционного разминирования "Листва" запускается на мощностях концерна "Ростех". Конкретным холдингом, который и начинает серийное производство 15М107 МДР "Листва", выступает "Росэлектроника". Машина в первую очередь проектировалась как система дистанционного разминирования и мониторинга местности на маршруте движения передвижных грунтовых ракетных комплексов ("Ярс", "Тополь", "Тополь-М").

Недавно завершившие все необходимые испытания МДР "Листва" относится к тем вооружениям, которые представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Разработчиком этой машины дистанционного разминирования, способной обнаруживать взрывоопасные предметы на дистанции до 100 м, выступило Рязанское Конструкторское Бюро "Глобус". Скорость движения для эффективного обнаружения взрывных устройств составляет около 15 км/ч. При этом сектор обнаружения - около 30 градусов.

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"Листва" оборудована поисковым модулем, расположенным в передней части машины. Он содержит набор из 16-ти индукционных датчиков и специальную аппаратуру для мониторинга электромагнитной обстановки. Эта аппаратура, в частности, позволяет отследить наличие импульсов для дистанционного подрыва заложенных взрывных устройств (ВУ). С помощью антенны с мощным СВЧ-излучением МДР "Листва" выводит электронную начинку взрывного устройства из строя. Подрыва боеприпаса при этом не происходит. Существует вариант обезвреживания заложенного ВУ и сапёрами.

Экипаж в случае обнаружения, например, противотанковой мины, сам принимает решение о варианте её нейтрализации, включая нейтрализацию посредством подрыва.

Об объёмах серийного производства МДР "Листва" на данный момент не сообщается.