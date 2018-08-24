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24.08.2018
Военное обозрение

Так сколько единиц "Арматы" получат ВС РФ в ближайшее время? Подробности от МО

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В Сети, включая и сайт "Военное обозрение", идут активные споры по поводу того, что ситуация с закупками для ВС РФ новейшей бронетехники (в первую очередь боевых единиц на платформе "Армата") выглядит спорной. Основной причиной для таких суждений эксперты и обычные читатели, называют корректировку якобы в сторону уменьшения объёмов закупок "Арматы". Однако заявления, сделанные официальными лицами на военно-техническом форуме "Армия-2018", говорят о том, что все опасения могут не иметь под собой реальной почвы.

Накануне в Кубинке выступил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заявил, что "на сегодняшний день имеется твёрдый контракт" на приобретение 132 танков Т-14 "Армата" и тяжёлых БМП Т-15 на той же платформе.

Минобороны РФ

По словам Алексея Криворучко, первые девять бронемашин в качестве установочной партии окажутся на вооружении ВС РФ до конца этого года.

Все остальные машины Т-14 и Т-15 в войска поступят до 2022 года.

Алексей Криворучко добавил, что серийные поставки будут осуществляться не только в текущем периоде действия программы перевооружений, но и в перспективе. Чиновник Минобороны России тем самым дал понять, что на 132 боевых машинах закупки новейшей бронетехники на платформе "Армата" ведомство останавливаться не собирается.

По некоторым данным, в рамках подписанного контракта в партию техники, поставки которой должны состояться до 2022 года, входит и другая машина на платформе "Армата". Это БРЭМ (бронированная ремонтно-эксплуатационная машина) Т-16.

На той же площадке форума "Армия-2018" представитель производителя бронетехники заявил, что на данный момент произведено 30 машин на платформе "Армата". Эту технику можно было видеть на военных парадах в российской столице.

23.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
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