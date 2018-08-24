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24.08.2018
Военное обозрение

В российском ОПК назвали сроки первого испытания БЛА "Охотник"

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Российский тяжелый БЛА "Охотник" впервые оторвется от земли в ходе испытаний в сентябре текущего года, передает ТАСС сообщение своего источника на форуме "Армия-2018".

http://wikiredia.ru

По словам источника, в сентябре будет совершена серия так называемых "подскоков". Аппарат на взлетно-посадочной полосе (ВПП) будет отрываться от земли и сразу садиться. Конечно, эти испытания не являются полноценным полетом, однако позволяют безопасно проверить поведение беспилотника и работу его систем при взлете.

Ранее аппарат выполнял на ВПП только руления.

Собеседник уточнил, что полноценный полет БЛА планируется осуществить в 2019 году. Сегодня проводятся "различные электронные испытания", добавил он.

Ранее представитель ОПК сообщал, что "Охотник" станет прототипом истребителя шестого поколения. Его главный признак уже сформирован – отсутствие летчика и способность в автономном режиме выполнять боевые задачи.

По данным СМИ, тяжелый БЛА имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" и выполнен с применением технологии стелс. Его взлетная масса достигает 20 тонн. По неподтвержденным данным, "Охотник" сможет развивать скорость до одной тысячи километров в час.

Контракт на разработку БЛА был подписан между Минобороны и компанией "Сухой" еще в 2011 году. Первый макет "Охотника" для наземных испытаний был собран в 2014 году.

23.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Компании
Сухой ПАО
Проекты
АРМИ-20XX
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