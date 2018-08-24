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24.08.2018
Военное обозрение

Санкции введем, но не на ракетные движки. В МИД озвучили "ответ" США

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Россия симметрично ответит на американские санкции, введя ограничительные меры в отношении отдельных лиц и предприятий США, но не планирует прекращать поставки ракетных двигателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

http://www.globallookpress.com/

В своем заявлении Рябков уточнил, что ответные меры России будут симметричными американским и затронут как отдельных лиц, так и целые предприятия, но не будут касаться поставок в США ракетных двигателей, так как это не соответствует интересам России. Он пояснил, что в качестве ограничительных мер ни в коем случае не будут применены следующие ограничения: поставки ракетных двигателей, авиационного титана, а также некоторые другие позиции по экспорту Российских товаров в Соединенные Штаты. Россия не будет действовать в ущерб государственным интересам страны, добавил Рябков.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия в ответ на введенный США первый пакет санкций из-за "дела Скрипалей", может ограничить поставки ракетных двигателей для американской космической программы.

Первый пакет санкций был введен Соединенными Штатами в минувшую среду и ограничил поставку в Россию товаров двойного назначения. Российское правительство пообещало "адекватный и симметричный" ответ.

23.08.2018
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Страны
Россия
США
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