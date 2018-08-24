Филиал тульского КБП готовит для военных 22 новых образца стрелкового оружия и боеприпасов

Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180416/1518496877.html.

По некоторым образцам опытную эксплуатацию планируют в этом году

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. ЦКИБ СОО (филиал тульского "Конструкторского бюро приборостроения", КБП) разрабатывает 22 новые модели стрелкового оружия и боеприпасов для российских военных, опытная эксплуатация ряда образцов в войсках начнется уже в 2018-2019 годах. Об этом сообщил в четверг ТАСС на форуме "Армия-2018" директор предприятия Алексей Сорокин.

"[На предприятии] 34 ОКР [опытно-конструкторские работы] идут, из них 12 - гражданские, 22 - боевые и боеприпасы Это новые платформы, разработанные с нуля, имеют оригинальные конструкторские решения, очень высокую точность стрельбы Опытная эксплуатация в войсках запланирована по ряду образцов в этом году, что-то - в следующем году. Какие - не могу назвать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о пистолетах, автоматах, пулеметах, гранатометах и гранатах, снайперских винтовках. "Весь спектр вооружения", - пояснил Сорокин.