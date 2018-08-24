Пентагон: тренировки китайских бомбардировщиков похожи на подготовку ударов по США.

Согласно новому докладу Пентагона, китайские бомбардировщики, вероятно, отрабатывают в Тихом океане удары по США и объектам союзников. Кроме того, доклад содержит информацию о том, что Пекин трансформирует свои сухопутные войска, чтобы «сражаться и побеждать».

В опубликованном в четверг ежегодном докладе Конгрессу подчеркивается растущее военное, экономическое и дипломатическое влияние Китая и то, как Пекин использует эти факторы для наращивания своего международного авторитета и установления регионального господства.

О воздушной мощи Китая в докладе говорится, что китайские бомбардировщики тренируются уничтожать цели, находящихся как можно дальше от Китая.

«За последние три года НОАК значительно расширила надводные зоны оперативных действий своих бомбардировщиков, накапливая опыт полетов в критических морских регионах и, вероятно, обучаясь ударам по США и смежным целям», - сказано в документе, и при этом отмечена энергичность проведения операций Китаем в Тихом океане.

В августе 2017 года шесть китайских бомбардировщиков H-6K пролетели через пролив Мияко на юго-западе японских островов, а затем впервые повернули на север к востоку от Окинавы, в направлении базирования 47 000 американских солдат.

НОАК демонстрирует «способность нанести удар по американским и союзным войскам, а также военным базам в западной части Тихого океана, включая Гуам», - говорится в докладе.

Крупнейшие сухопутные силы

Китай много лет наращивает и модернизирует свои, некогда отсталые, вооруженные силы, а военачальники поставили перед собой задачу создать армию мирового уровня к 2050 году.

Президент Си Цзиньпин в прошлом году приказал НОАК активизировать усилия, заявив, что Китаю нужны солдаты, готовые «сражаться и побеждать» в войнах.

Этот сигнал встревожил соседей Китая, некоторые из которых находятся в напряженных пограничных спорах со сверхдержавой.

В докладе Пентагона указано, что в апреле 2017 года НОАК провела масштабную трансформацию оперативных и тактических подразделений в рамках своих структурных реформ.

НОАК, имеющая почти миллион солдат, является крупнейшей сухопутной армией мира.

«Цель этих реформ - создать более мобильные, модульные, смертоносные сухопутные войска, способные стать ядром совместных операций и соответствовать задаче Си Цзиньпина «сражаться и побеждать», - отмечается в докладе.

Согласно Докладу, военный бюджет Китая 2017 года, около 190 миллиардов долларов США, значительно меньше годового бюджета Пентагона, составляющего порядка 700 миллиардов долларов США.

После прошлогодней публикации Пентагоном своего ежегодного отчета, Пекин назвал его«безответственным» предсказателем расширения глобального военного присутствия Китая, а параллельно строил иностранные военные базы, например в Пакистане.

В этом году в докладе вновь отмечается, что Китай будет стремиться создавать новые базы в странах, подобных Пакистану.

Основой такого расширения является инициатива Китая «один пояс и один путь», которая направлена на укрепление связей с другими странами через кредитование и инфраструктурные сделки.

Тайваньские «непредвиденные обстоятельства»

Документ также освещает продолжающиеся военные приготовления Китая к «непредвиденным обстоятельствам» в Тайваньском проливе.

Официально Китай выступает за мирное воссоединение с Тайванем, но он никогда не забывал о возможности использования военной силы, отмечается в документе.

«НОАК также, вероятно, готовится в случае непредвиденных обстоятельств присоединить Тайвань к Китаю силовым путём, одновременно убеждения, создания препятствий или не допуская вмешательства третьих стран на стороне Тайваня», - говорится в заявлении.

«Если вмешаются Соединенные Штаты, Китай попытается воспрепятствовать эффективному вмешательству и добиться победы в быстрой войне высокой интенсивности».

Под гневом региональных соседей Китай построил на серии островков и океанских объектов в Южно-Китайском море мощную военную инфраструктуру. Сейчас Пекин прекратил укреплять поверхность земли.

«Однако он продолжает развивать инфраструктуру на трех опорных пунктах», - говорится в докладе.

Автор: Агентство Франс-Пресс

Перевод: ВПК.name