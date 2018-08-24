Залповые стрельбы из РСЗО "Ураган" прошли под Оренбургом в рамках проверки боеготовности

Артиллерия успешно поразила объекты условного противника на расстоянии около 16 км

ТАСС, 23 августа. Артиллеристы второй общевойсковой армии провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Ураган" (РСЗО) на Тоцком полигоне в Оренбургской области в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

"По легенде учения, артиллерии нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные удары по объектам противника на расстоянии около 16 км. В учениях приняли участие около 600 артиллеристов, было задействовано свыше 50 единиц техники. Поставленная задача была успешно выполнена", - говорится в сообщении.

Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина в преддверии масштабных учений "Восток-2018".