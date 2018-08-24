Четыре Су-25СМ и один Ан-26 на учениях выполнили посадку на автотрассу в Хабаровском крае

Транспортный самолет произвел такую посадку впервые в современной истории России

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Четыре штурмовика Су-25СМ и транспортный самолет Ан-26 в четверг выполнили посадку на автотрассу в Хабаровском крае в ходе учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Маневры в Восточном военном округе прошли под руководством замглавы оборонного ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.

Самолеты успешно взлетели с дороги после подготовки и заправки. В ходе учений также отработана оборона полевого аэродрома с применением комплекса "Панцирь-С", который отразил "нападение" самолета противника.

Начштаба МТО ВС РФ генерал Алексей Кузьменков и первый замкомандующего войсками ВВО - начштаба округа генерал-лейтенант Александр Чайко поощрили летный состав подарками за выполнение посадки на автомагистраль. Как пояснил Кузьменков, Ан-26 впервые в современной истории России приземлился на автотрассу.

"Предназначение транспортного самолета - обеспечить материально-техническую составляющую, это боеприпасы, продовольствие, а также эвакуация раненых. В действительности данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся. Это говорит о профессионализме летчиков. Все летчики, которые задействованы в учениях, имеют серьезную практику, полученную во время боевых действий в Сирии", - сказал Кузьменков журналистам.

По его словам, на пятом этапе, который пройдет на полигоне Цугол в Забайкалье, будет развернут полевой аэродром и осуществлена посадка самолетов на подготовленную полевую инфраструктуру.