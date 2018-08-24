Войти
24.08.2018
РИА Новости

Под Оренбургом артиллеристы провели стрельбы из "Ураганов"

194
0
0
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 Ураган. Архивное фото
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 Ураган. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Артиллеристы 2-й общевойсковой армии в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Ураган" на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Артиллеристы 2-й общевойсковой армии провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Ураган" на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Стрельбы с использованием крупнокалиберных снарядов проводились в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По легенде учения, артиллерии нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные удары по объектам противника на расстоянии около 16 километров. В учении приняли участие около 600 артиллеристов, было задействовано свыше 50 единиц техники. Отмечается, что поставленная задача была успешно выполнена.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что более 4 тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области были подняты по тревоге в местах постоянной дислокации и совершили марши в районы сосредоточения.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.08.2018
Залповые стрельбы из РСЗО "Ураган" прошли под Оренбургом в рамках проверки боеготовности
26.07.2018
В ходе учений под Оренбургом артиллеристы ЦВО уничтожили условных боевиков
18.07.2018
Ракетные комплексы "Искандер" и артиллерию перебросят в Забайкалье для участия в масштабных маневрах
12.07.2018
Более 6,5 тыс. артиллеристов ЦВО освоят опыт военных конфликтов на сборах
25.05.2018
Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые "Ураганы" и "Акации"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"