Военные получат в этом году 9 серийных танков "Армата", начало поставок БМП на одноименной платформе намечено на 2019 год - источник

Военнослужащие на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке.

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые девять единиц бронетехники на новой платформе "Армата", которые в этом году получит российская армия, - это танки Т-14, сообщил в четверг информированный собеседник "Интерфакса".

"Первые девять серийных машин - танки Т-14. Начало серийных поставок боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата" ожидается в следующем году", - сказал он.

По некоторым данным, девять серийных танков "Армата" может получить Первая танковая армия Западного военного округа (штаб в Подмосковье).

По словам собеседника "Интерфакса", параллельно с поставкой первых серийных "Армат" будут продолжаться их испытания.

Накануне на форуме "Армия-2018" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что армия получит в этом году первую серийную бронетехнику на платформе "Армата".

"На сегодня подписан контракт на 132 машины - Т-14 (танк) и Т-15 (БМП). Первые девять машин мы получим уже в этом году серийных", - сказал А.Криворучко на брифинге в среду.

"До конца 2021 года первый контракт будет выполнен", - заявил он.

В феврале этого года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на тяжелой универсальной гусеничной платформе "Армата" разработаны корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"). Бронетехника проходят испытания.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Танк Т-14 предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.