Войти
24.08.2018
Интерфакс-АВН

Военные получат в этом году 9 серийных танков "Армата", начало поставок БМП на одноименной платформе намечено на 2019 год - источник

232
0
0
Военнослужащие на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке
Военнослужащие на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые девять единиц бронетехники на новой платформе "Армата", которые в этом году получит российская армия, - это танки Т-14, сообщил в четверг информированный собеседник "Интерфакса".

"Первые девять серийных машин - танки Т-14. Начало серийных поставок боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата" ожидается в следующем году", - сказал он.

По некоторым данным, девять серийных танков "Армата" может получить Первая танковая армия Западного военного округа (штаб в Подмосковье).

По словам собеседника "Интерфакса", параллельно с поставкой первых серийных "Армат" будут продолжаться их испытания.

Накануне на форуме "Армия-2018" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что армия получит в этом году первую серийную бронетехнику на платформе "Армата".

"На сегодня подписан контракт на 132 машины - Т-14 (танк) и Т-15 (БМП). Первые девять машин мы получим уже в этом году серийных", - сказал А.Криворучко на брифинге в среду.

"До конца 2021 года первый контракт будет выполнен", - заявил он.

В феврале этого года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на тяжелой универсальной гусеничной платформе "Армата" разработаны корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"). Бронетехника проходят испытания.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Танк Т-14 предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
24.08.2018
Подробности контракта на опытно-войсковую партию машин на платформе "Армата"
22.08.2018
"Армату" оборудовали "черным ящиком" - разработчик
07.02.2018
Серийные поставки танка "Армата" в войска могут начаться с 2019 года - Чемезов
04.01.2018
Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
23.11.2017
Частный "Калашников"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"