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24.08.2018
Lenta.ru

Раскрыты перспективы российских "Тигра", "Медведя" и "Волка"

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Александр Красовицкий
Александр Красовицкий.
Источник: Пресс-служба "ВПК"

Генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий рассказал "Интерфаксу" о перспективах российских бронеавтомобилей "Тигр", "Медведь" и "Волк".

"Работы над новым поколением "Тигра" идут в соответствии с графиком. Надо понимать, что это ОКР, которая финансируется оборонным ведомством, потому и все работы проходят под строгим контролем. Любой срыв сроков влечет штрафные санкции. По плану, создание опытного образца машины мы должны осуществить до конца года", — сказал Красовицкий.

По его словам, внешний облик бронеавтомобиля изменится. "Ведь мы увеличиваем и забронированный объем машины, и его защищенность", — заявил менеджер.

Говоря о "Медведе", Красовицкий отметил, что в 2017 году начались работы по адаптации бронеавтомобиля под нужды Минобороны, которые в настоящее время находятся на стадии технического задания. "Просто требования к технике у войск национальной гвардии России и нашего министерства обороны разные. О поставках можно будет говорить только после завершения всех испытаний доработанного образца", — сказал глава компании.

Также менеджер рассказал о возобновлении работ над многоцелевым модульным автомобилем "Волк" с колесными формулами 4х4 и 6х6. "До нас подобного в нашей стране никто не делал. Машины созданы с использованием современных технологий", — отметил он.

По его словам, машины оснащены регулируемой независимой гидропневматической подвеской, позволяющей не только менять высоту дорожного просвета, но и регулировать наклон и крен машины, а также бортовой информационной управляющей системой.

23.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Волк
СПМ-3 Медведь
Тигр
Тигр БА
Компании
Росгвардия
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