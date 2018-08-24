Войти
24.08.2018
РИА Новости

Под Хабаровском военные самолеты в ходе учений сели на автотрассу

205
0
0
Штурмовик (ударный самолет) Су-25СМ. Архивное фото
Штурмовик (ударный самолет) Су-25СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Военные самолеты в четверг в рамках специальных учений материально-технического обеспечения, выполнили посадку на автомобильную трассу в Хабаровском крае, где был развернут полевой аэродром, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках учений, проходящих в Восточном военном округе под руководством замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, на одной из автомобильных дорог Хабаровского края развернут полевой аэродром для обеспечения действий армейской авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на полевом аэродроме подготовлены склады боеприпасов, горючего, смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету.

"Участок дороги длиной более 2,5 километра используется в качестве взлетно-посадочный полосы. С целью практической отработки на полевой аэродром осуществлена посадка и взлет четырех самолетов Су-25СМ с интервалом 5 минут, транспортного самолета Ан-26 под прикрытием вертолетов армейской авиации",- сообщает департамент.

Отмечается, что после подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автомобильной дороги. Кроме того на учениях отработанных вопросы противовоздушной обороны полевого аэродрома с применением зенитно- пушечного комплекса "Панцирь С", успешно отразившего условное нападение самолета противника. Отработка практических мероприятий была осложнена действиями условных диверсионно-разведывательных групп противника. Для противодействия "диверсантам" использовались подразделения армейской авиации и военной полиции.

Сообщается также, что за выполнение сложнейшей посадки на автомагистраль начальник штаба МТО Вооруженных сил РФ генерал Алексей Кузьменков и первый за командующего войсками ВВО - начальник штаба округа генерал-лейтенант Александр Чайко наградили летний состав ценными подарками.

"Данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся", - прокомментировал журналистам прошедшие учения Кузьменков.

Специальные учения МТО проходят в ВВО с 20 по 25 августа. В учениях задействовано около 36 тысяч человек личного состава и 3,4 тысячи единиц техники и вооружения.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ан-26
Су-25
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.08.2018
Четыре Су-25СМ и один Ан-26 на учениях выполнили посадку на автотрассу в Хабаровском крае
21.03.2017
Крепость Крым
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
28.08.2017
Под Минском военные из РФ и Белоруссии посадят боевые самолеты на трассу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"