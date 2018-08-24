Войти
24.08.2018
РИА Новости

Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады на "Искандерах"

204
0
0
Оренбургские ракетчики провели боевой пуск из Искандер-М под Астраханью
Оренбургские ракетчики провели боевой пуск из Искандер-М под Астраханью.
Источник: © Фото : Пресс-служба ЦВО

САМАРА, 2З авг - РИА Новости. Тактическое учение ракетной бригады, оснащенной комплексами "Искандер-М", началось под Оренбургом в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.

"Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады, оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Маневры проходят на Тоцком полигоне в Оренбургской области в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учения военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Расчетам комплексов "Искандер-М" предстоит совершить погрузку боеприпасов, выполнить электронные пуски по целям условного противника.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что более 4 тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области были подняты по тревоге в местах постоянной дислокации и совершили марши в районы сосредоточения.

Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров "Восток-2018". Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Проверка продлится до 25 августа.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.08.2018
"Искандер" стал морским убийцей
13.08.2018
Почему НАТО боится российского ракетного комплекса "Искандер"
09.08.2018
"Искандер-М" выполнили электронные пуски по условным целям в горах Кавказа
06.08.2018
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
06.08.2018
"Искандер" научили новому "навыку"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"