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24.08.2018
РИА Новости

Военно-транспортный самолет впервые приземлился на шоссе в России

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Самолет Ан-26. Архивное фото
Самолет Ан-26. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Приземление военно-транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском на автотрассу состоялось впервые в современной истории России, сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил РФ генерал Алексей Кузьменков.

Посадка Ан-26, а также четырех штурмовиков Су-25СМ прошла в четверг на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в рамках специальных учений МТО, которые проходят в ВВО с 20 по 25 августа. В учениях задействовано около 36 тысяч человек личного состава и 3,4 тысячи единиц техники и вооружения.



"Предназначение транспортного самолета - обеспечить материально-техническую составляющую, это боеприпасы, продовольствие, а также эвакуация раненых. В действительности данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся. Это говорит о профессионализме летчиков. Все летчики, которые задействованы в учениях, имеют серьезную практику, полученную во время боевых действий в Сирии", - сказал Кузьменков журналистам.

Он уточнил, что под Хабаровском завершен четвертый этап учений МТО. Заблаговременно для посадки самолетов здесь была развернута вся система материально-технического обеспечения. "Все вопросы были отработаны: от обеспечения горючим до боеприпасов. Нормативы перекрыты в 2-2,5 раза. На этом учения не завершены", - сказал он.

По его словам, на пятом этапе, который пройдет на полигоне Цугол в Забайкалье, будет развернут полевой аэродром и осуществлена посадка самолетов на подготовленную полевую инфраструктуру.

Оценку по итогам учений даст министр обороны РФ.

Ранее сообщалось, что участок дороги длиной более 2,5 километра под Хабаровском использовался в качестве взлетно-посадочной полосы. На него осуществлена посадка и взлет четырёх самолётов Су-25СМ с интервалом 5 минут, транспортного самолета Ан-26 под прикрытием вертолётов армейской авиации.

23.08.2018
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