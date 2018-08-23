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23.08.2018
РИА Новости

"Армия-2018" объединяет страны в борьбе с терроризмом, заявили в Минобороны

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Экспонаты на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото
Экспонаты на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2018" объединяет страны-участницы в борьбе с терроризмом, являясь площадкой для их общения и обмена опытом, считает заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин.

"Форум - это не только площадка, на которой экспонируются различные виды вооружения и техники, это площадка для общения стран. В форуме участвуют 102 государства, это говорит о том, что мы едины в понимании необходимости объединения усилий против терроризма", - сказал журналистам Фомин.

Как он отметил, иностранных участников "Армии" привлекает необычайно высокая концентрация современных образцов вооружения, а также открытость российского народа и высочайшая степень его гостеприимства.

"На "Армии" собраны все лучшие образцы вооружения и военной техники, это привлекает к участию в нем представителей других стран. Россия привлекает партнеров к сотрудничеству в военно-технической сфере, мы готовы делиться опытом, в том числе и сирийским. Привлекает иностранных партнеров открытость народа российского и высочайшая степень его гостеприимства", - добавил Фомин.

Фомин напомнил, что в форуме "Армия-2018" участвуют 102 государства, на выставке представлено более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники. В форуме принимают участие 1,5 тысячи предприятий и организаций из 18 государств.

22.08.2018
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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Фомин Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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