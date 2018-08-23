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23.08.2018
РИА Новости

Белоруссия заключила контракты на поставку станции "Сопка" из России

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Стенд концерна Техмаш на форуме Армия-2018
Стенд концерна Техмаш на форуме Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Белоруссия в рамках международного форума "Армия-2018" в Подмосковье заключила контракты на поставку радиолокационной станции "Сопка" и партии снайперских винтовок, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны страны.

"Контракт на поставку радиолокационной станции "Сопка" заключила белорусская делегация с концерном ВКО "Алмаз-Антей" в ходе встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018"", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

По информации пресс-службы, в вооруженные силы Белоруссии поступит партия снайперских винтовок производства концерна "Калашников".

"С руководством АО "Уралвагонзавод" прошли переговоры о дальнейшей модернизации танков Т-72 до уровня Т-72Б3, с АО "Вертолеты России" - о послегарантийном сопровождении вертолетов Ми-8МТВ-5", - говорится в сообщении.

Форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот". Во время работы форума планируется проведение более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, "круглых столов", симпозиумов и брифингов, посвящённых перспективным направлениям развития образцов вооружения, военной и специальной техники. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.

22.08.2018
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